Inattendue mais tellement méritée, la consécration de Brandon Ingram avec cette première participation au All-Star Game. Arrivé dans l’inconnu cet été au sein d’une nouvelle franchise en reconstruction qui n’avait d’yeux que pour Zion Williamson, également sorti de Duke, l’ailier, présenté comme le digne successeur de Kevin Durant lors de la Draft 2016 avec son physique si particulier, a profité de ce nouveau départ pour franchir un cap.

Zion Williamson finalement blessé jusqu’à fin janvier, Brandon Ingram a ainsi su se montrer indispensable, enchaînant les grosses performances avec quelques sorties remarquées, comme lorsqu’il a planté 49 points pour venir à bout du Jazz en prolongation il y a deux semaines.

Productif, régulier, efficace et affichant une ligne de stats complète, il a ainsi été récompensé en étant sélectionné par les coaches pour être du prochain match des étoiles à Chicago. C’est en salle vidéo qu’il l’a découvert. Tout le monde l’attendait pour lui annoncer, et Brandon Ingram a remercié ses dirigeants et ses coéquipiers.

Josh Hart : « Il y a un an et demi, les gens disaient qu’il allait faire un bide »

Parmi eux, deux joueurs étaient particulièrement heureux pour lui : Lonzo Ball et Josh Hart.

Arrivé avec lui des Lakers en échange d’Anthony Davis, ils ont suivi de près son évolution et s’attendaient à ce que leur pote soit distingué dès cette année. « J’ai été à ses côtés ces trois dernières années, et je l’ai simplement vu progresser chaque saison. Maintenant, tous les éléments sont réunis. Une sélection serait un super accomplissement pour lui, » avait déclaré la veille Lonzo Ball.

« Ça mettrait en valeur tout le travail qu’il a accompli au cours depuis ses débuts. En NBA, c’est souvent une question d’opportunités. Il est dans une super situation ici, où il peut exceller et être le joueur dont on savait qu’il pouvait être », poursuit Josh Hart qui conclut par une belle punchline : « Il y a un an et demi, les gens disaient qu’il allait faire un bide. Maintenant, les mêmes personnes disent que c’est un All-Star ».

La récompense est d’autant plus significative que les Pelicans pointent à la 12e place de la conférence Ouest. Il fait ainsi partie de l’équipe la moins bien classée au sein de la sélection de l’Ouest. Avec le retour de Zion Williamson et l’émergence de nouveaux talents, dont Brandon Ingram, l’avenir de New Orleans s’annonce radieux.