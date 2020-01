À l’entrée de la salle, un petit mémorial avec une photo de Kobe Bryant et de Paul Pierce. À l’intérieur, un sol marqué par un jeu de lumières inscrivant le numéro 24, puis le numéro 8. Un silence de cathédrale et quelques larmes chez les joueurs, dont Jayson Tatum qui se prend la tête dans les mains.

Avant la présentation des équipes, la franchise la plus titrée de l’histoire de la ligue avait tenu à rendre hommage à sa manière à Kobe Bryant, décédé dimanche dans un accident d’hélicoptère. Dans une vidéo hommage à celui qui aura brisé beaucoup de cœurs verts durant sa carrière, les Celtics ont su trouver les mots, et les images pour définir l’impact et la légende de l’ancien Laker disparu dimanche.

Au son d’un clip retraçant sa carrière, et en mettant en valeur les mots « Icône », « Légende », « Champion » et « Rival », sans oublier de faire parler certains de ses joueurs actuels, comme Jayson Tatum et Jaylen Brown, dont le « Black Mamba » reste l’idole ultime, le TD Garden s’est transformé, pour un soir, en temple de Kobe Bryant.

Pendant la rencontre, on a vu de nombreux fans avec le maillot des Lakers, mais aussi des pancartes rendant hommage à Kobe Bryant tandis que des chants « Kobe ! Kobe ! » ont très souvent été entendus, notamment en fin de match. Après l’avoir détesté mais respecté pendant toute sa carrière, les fans des Celtics l’ont pleuré. Une manière de rappeler que les plus grandes rivalités ne sont rien sans de grands champions dans le camp d’en face.