Trae Young fait la totale aux Sixers !

Les deux meneurs All-Stars, Ben Simmons et Trae Young, transforment ce match en un un-contre-un en ce début de match. L’Australien score sur des actions en transition pendant que la star des Hawks s’amuse de Matisse Thybulle, pourtant bon défenseur. Le meneur d’Atlanta enchaîne les passes décisives et fait briller tous ses coéquipiers. Brett Brown s’agace car ses hommes ne montrent pas grand chose alors qu’Atlanta propose un très beau basket (30-23).

Très bon face aux Warriors il y a deux jours, Raul Neto n’est pas dans la même forme et il n’a pas le même impact. Mais le souci des Sixers dans les 12 premières minutes est simple : défensivement ils ne sont pas rentrés dans cette partie (37-31), et ça peut s’expliquer par l’absence d’Al Horford. Quant à Young, il a déjà son double double en poche !

Le show Vince Carter

Fantomatique pendant ce 1er quart-temps et dominé par John Collins, Joel Embiid commence enfin à peser sur le match. Son équipe a besoin de lui et il se doit d’élever son niveau de jeu. Tir à 3-points ou tir au poste, le Camerounais tente de montrer le chemin à ses coéquipiers (48-42), mais Philadelphie ne répond toujours pas et ça commence à devenir inquiétant pour eux… Du haut de ses 43 ans, Vince Carter se balade dans la défense des Sixers et offre à ses fans des actions de grande classe (53-45).

Vexés, les coéquipiers de Ben Simmons montrent enfin du caractère. Grâce notamment à Shake Milton qui joue sans pression. Ses trois tirs primés de très loin permettent aux 76ers de revenir à une possession. Plus sérieux défensivement, Philly a retrouvé des couleurs juste avant la pause (69-67)…

Mais alors que les Sixers ont fait le plus dur, sans forcément bien jouer, Tobias Harris et Brett Brown vont perdre leurs nerfs. Au départ, une faute assez sévère sifflée contre Harris sur Young, l’ancien du Magic et son entraîneur s’énervent, et ils reçoivent chacun une faute technique. C’est à l’image de leur mi-temps complètement ratée (74-67).

Shake Milton surnage

Coupable de ce geste d’énervement, Harris semble vouloir se racheter au retour des vestiaires. Les paniers de l’ailier des Sixers permettent aux Sixers de ne pas être lâchés au score. Le problème, c’est qu’ils défendent toujours aussi mal sur les situations de pick and roll, et Young continue son récital à la passe qu’il s’agisse de trouver Collins ou Huerter à 3-points qui enflamme la salle (92-80). Les Sixers ont pris leurs adversaires de haut et maintenant ils sont dans l’obligation de courir derrière le score.

Heureusement que Milton et Simmons répondent présent sinon Atlanta aurait sans doute déjà match gagné. Le rookie des Sixers réalise son meilleur match de la saison. Capable de tirer ou de driver, il est très utile à son équipe, et il ramène les Sixers à -7 (99-92).

Derniers de la conférence Est, les Hawks s’accrochent à cette avance, et les exploits de Ben Simmons et de Milton ne changent en rien cette fin de rencontre. Les 76ers étaient dans la suffisance ce soir et ils filent tout droit vers une nouvelle défaite. Les jeux sont faits : Atlanta a montré un très beau visage et Cam Reddish termine le travail avec un dunk sur Embiid. Atlanta mérite de l’emporter, et à l’inverse, Philadelphie n’a rien montré ce soir. Inquiétant avant de jouer Boston puis Miami.