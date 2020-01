Dans l’adversité et la peine, DeMar DeRozan élève son niveau de jeu

C’est l’un des grands paradoxes de la saison de DeMar DeRozan avec les Spurs : lorsqu’il score beaucoup, son équipe gagne rarement. L’ancien Raptor a atteint ou dépassé la barre des 30 points à huit reprises pour une seule victoire des Texans. Cette nuit face à Utah, il est parvenu à faire contredire une seconde fois ce mauvais ratio.

En s’appuyant sur son éternel jeu à mi-distance (11/19 aux tirs) tout en agressant au maximum ses adversaires au cercle (16/19 aux lancers), DeMar DeRozan a terminé la partie avec 38 points, 5 rebonds et 5 passes. Soit tout simplement sa meilleure performance de sa saison et même la meilleure depuis qu’il porte le maillot des Spurs.

Il est d’ailleurs le premier Spur depuis 2009 et un certain Tony Parker à enchaîner deux matches de suite à 35 points ou plus. Deux jours plus tôt, il avait en effet inscrit 36 points sur le parquet des Bulls. Mais dans ce match-ci, l’arrière avait manqué un lancer-franc « clutchissime » à 0.2 seconde de la fin, condamnant son équipe à la défaite.

« Quand tu te retrouves à nouveau dans cette situation, tu sais ce que tu es censé faire, » analyse le joueur, qui vient de passer la barre symbolique des 16 000 points inscrits en carrière. « Rentrer ces lancers-francs, c’est comme ça qu’il faut le voir. Tu ne peux pas t’attarder sur le tir précédent ou te laisser affecter, trop y penser et manquer des tirs. » Auteur de 21 points dans la seconde période face au Jazz, DeMar DeRozan a vite tourné la page.

« Pas seulement scorer »

Ces deux matches ont été marqués par l’absence de LaMarcus Aldridge, gêné par son pouce. Sans son intérieur, DeMar DeRozan reconnait qu’il doit faire « un peu plus dans tous les secteurs. Être agressif, aller sur la ligne des lancers mais pas seulement scorer. » « DeMar a été fantastique, » qualifie son coach Gregg Popovich. « Il nous a maintenus dans le match en l’absence de LA. Il mérite d’être félicité. »

Pop s’était montré au chevet de son arrière il y a quelques jours, lors de l’annonce du décès de Kobe Bryant.

Originaire de Los Angeles, DeMar DeRozan considérait ce dernier comme son idole. « Sans lui, je ne serais pas ici, » assure-t-il. « Je n’aurais pas l’amour, la passion du jeu, la motivation. Il était mon mentor, j’ai tout appris de lui. C’était l’une des personnes les plus dures que j’ai croisées et je sais que dans ce contexte, il aurait voulu que tout le monde joue et donne le maximum. C’était l’incarnation de cet esprit. »