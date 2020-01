DeMar DeRozan et San Antonio font exploser la défense du Jazz

Après leur contre-performance contre Houston à domicile, les coéquipiers de Rudy Gobert (17 points, 19 rebonds) font preuve d’autres intentions à San Antonio. Ils prennent rapidement les devants mais l’entrée des seconds couteaux fait dérailler leur défense.

Les hommes de Gregg Popovich en profitent alors pour faire une démonstration à mi-distance et marquer 37 points en premier quart-temps (37-29). Grâce à DeMar DeRozan et Patty Mills (18 points), le festival continue. Ils terminent la première mi-temps à 77% de réussite à 2-points ! Le Jazz parvient cependant à rester en embuscade grâce au 8 sur 12 de loin du trio Mitchell (31 points) – Bogdanovic (17 points) – Clarkson et au double double de Rudy Gobert (70-62).

Au retour des vestiaires, la quatrième faute du pivot français permet à San Antonio de prendre 15 points d’avance (85-70) ! Utah reste de nouveau au contact grâce à son adresse de loin mais les Spurs, DeMar DeRozan en particulier, passent le troisième quart-temps sur la ligne des lancers-francs. Il faut un super passage de Jordan Clarkson (20 points), qui donne le tournis à Marco Belinelli, associé au retour de l’épouvantail Gobert pour permettre au Jazz de finir la période sur un 9-3 pour revenir à -4 (98-94).

DeMar DeRozan décisif

Les hommes de Quin Snyder ont plusieurs occasions de mettre la pression sur leur hôte du soir mais quatre tirs ouverts manqués permettent à Bryn Forbes et Dejounte Murray, qui eux ne tremblent pas, de remettre San Antonio à +11 (110-99). Gregg Popovich décide alors d’opter pour un cinq de petite taille avec Rudy Gay en pivot face à Rudy Gobert. Sa stratégie ne marche pas et Jordan Clarkson termine un 6-0 qui relance les débats (110-105).

Les Spurs en remettent alors toutefois une couche. Belinelli et Forbes font mouche de loin mais Donovan Mitchell répond. C’est alors au tour de DeMar DeRozan de prendre ses responsabilités. L’ancien Raptor se joue de la défense d’Utah pour trouver trois fois de suite le tir qu’il souhaite en ligne de fond pour terminer le boulot.