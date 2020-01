Pour rendre hommage à Kobe Bryant, Joel Embiid a porté un maillot retiré aux Sixers

Pour son premier match depuis le 6 janvier dernier et sa blessure à la main gauche, Joel Embiid a multiplié les symboles. Non pas dans sa performance (encore que), assez classique avec 24 points et 10 rebonds contre les Warriors, mais pour le contexte.

Le pivot All-Star disputait cette rencontre avec le numéro 24 sur le dos, pour rendre hommage à Kobe Bryant, dont le décès a été très douloureux pour lui. « C’était compliqué », a réagi le Camerounais après la rencontre. « Je ne cesse de le répéter : Kobe, c’était spécial. J’observe sa carrière et il y a la « Mamba Mentality ». C’est-à-dire travailler encore et toujours plus que son adversaire. C’était dur, mais c’est comme ça qu’on peut l’honorer. »

Sauf qu’au-delà du symbole de porter le #24 de l’idole locale et du natif de Philadelphie, il fallait transgresser un « interdit » puisque ce numéro est retiré depuis 1986 chez les Sixers. Il appartenait à Bobby Jones, tout récent Hall of Famer, et la franchise a arrangé un petit coup de fil entre Joel Embiid et celui qui était surnommé le « Ministre de la défense » pour en parler.

« 24 points, le numéro 24 : c’est important pour moi »

« Bobby est une légende », souligne Joel Embiid. « Donc c’est toujours compliqué de se retrouver dans une telle situation, mais c’était incroyable. Je suis lui reconnaissant qu’il m’ait laissé cette opportunité de porter ce numéro. Je ne vais bien sûr pas le garder, c’était seulement pour ce match. Ce serait manquer de respect à Bobby Jones, qui fut un grand joueur à son époque. »

Ce retour, marqué par la présence en quelque sorte de Kobe Bryant, fut aussi accéléré par la situation sportive des Sixers. La franchise pouvait difficilement se permettre de voir Joel Embiid rester à l’infirmerie trop longtemps. Le pivot l’a confirmé, il est revenu un peu plus vite que prévu. Néanmoins, malgré sa protection à la main gauche, n’a-t-il pas ressenti une éventuelle gêne ou douleur ? « Non, pas du tout. Je vais bien. J’ai beaucoup de straps dessus. Ceci explique sans doute mes cinq ballons perdus, donc je dois m’adapter, mais ça va. »

Le sommet de son match fut bien évidemment son dernier panier, un fadeaway, pour terminer avec 24 points. Décidément le chiffre de la soirée. « C’était cool », conclut-il. « Je ne savais pas que j’en serais à 24 points avec ce panier. J’ai crié « Kobe » comme beaucoup d’entre nous, en commençant le basket, l’ont toujours fait. On jette un papier dans la poubelle et on dit : « Kobe ». 24 points, le numéro 24 : c’est important pour moi. »