Le gourmand propriétaire des Bucks espère faire mieux que les Bulls de Michael Jordan

Plus de 70 victoires. S’ils continuent sur leur rythme actuel jusqu’au bout, les Bucks pourraient atteindre ce total à la fin de la saison. C’est précisément l’ambition de Marc Lasry, le copropriétaire des Bucks, dont la franchise n’avait jamais réalisé un tel départ : 41 victoires en 47 matches jusqu’ici. Le dirigeant rapporte avoir parlé de cet objectif avec son homologue des Hornets, Michael Jordan, lors de leur passage à Paris la semaine dernière.

« Je lui ai dit : ‘Alors, qu’est-ce que tu en penses ? Je crois qu’on a une bonne chance de faire ce que vous avez fait (gagner 70 matches). Cette équipe est vraiment unique’. » Marc Lasry fait bien sûr ici référence aux mythiques 72 victoires remportées par les Bulls en 1996, dépassés 20 ans plus tard par les Warriors et leurs 73 victoires.

« Et il m’a dit : ‘Écoute, le conseil que je te donne est de ne pas se focaliser sur ce record mais plutôt sur le titre’. Et j’ai dit ‘Wow, c’est génial. Merci pour ça. Mais pour ton information, on va se focaliser sur votre record et remporter le titre’. Je crois qu’on devrait faire les deux mais c’est mon avis. » poursuit Marc Lasry.

Une opinion qui rentre quelque peu en contradiction avec celle de son GM, Jon Horst, qui assurait il y a quelques jours que son équipe « ne court pas après les victoires. Ce qu’on chasse, c’est le titre de champion NBA. »

« J’espérais qu’on atteigne les 80 victoires…, » en remet une couche Marc Lasry, en rigolant, qui espère envoyer au moins trois Bucks au All-Star Game (Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et Eric Bledsoe). « Je sais que tout le monde est heureux à 70 mais je visais les 80. Je pense qu’on est vraiment bon. Chacun soutient et se sacrifie pour l’autre. On ne voit pas ça dans beaucoup d’équipes NBA. »