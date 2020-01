Les Bucks ne chassent pas le record des Warriors

Depuis deux matchs, les Bucks ont basculé dans la deuxième partie de saison, plus que jamais leaders à l’Est avec 37 succès en 43 matchs. L’occasion pour le GM, Jon Horst, de faire le point à mi-parcours sur la situation de son équipe et de fixer les objectifs à venir, à savoir se concentrer sur les phases finales pour aller au bout, cette fois.

« On ne court pas après les victoires, » a-t-il confié dans l’émission radio de Mike Krzyzewski, en référence au record des Warriors (73v-9d). « Je pense vraiment que le classement en saison régulière est important et on veut être attentifs à la place à laquelle on terminera. Mais on ne court pas après les victoires. Ce qu’on chasse, c’est le titre de champion NBA. On veut être meilleurs que l’an dernier. L’an dernier, on a manqué les Finals de peu, cette année on veut y aller et on veut y aller en bonne santé ».

Le fait d’avoir ses forces en présence au complet et prêtes au combat sera effectivement primordial. Jon Horst note également les progrès de son leader, Giannis Antetokounmpo, en lice pour un deuxième titre de MVP consécutif.

« Nous avons là un gars qui a déjà marqué plus de 3-points à mi-saison que l’an dernier, » souligne-t-il. « Il est pratiquement à 33% de réussite, soit pas loin de la moyenne de la ligue. Et ça fait deux ans que les gens disent que si Giannis peut mettre un panier à 3-points, ça en est terminé. Et bien c’est ce qui arrive cette saison. L’an dernier, sur chaque secteur qui lui a valu le titre de MVP, il est devenu meilleur cette année. Dans l’ensemble, il est meilleur statistiquement cette année, et il le fait en jouant moins de minutes ».