Comment égaliser quand il reste 4.7 secondes à jouer, qu’on est menés de trois points et qu’on est aux lancers-francs ? La réponse avec De’Aaron Fox : le meneur des Kings marque son premier lancer, puis loupe volontairement le second, pour prendre son propre rebond et marquer ! Un coup de génie qui permet à Sacramento d’arracher la prolongation face à Minnesota, puis de s’imposer.