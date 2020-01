Doc Rivers : « Nous sommes tous des Lakers »

Comme son fils, Austin, et beaucoup d’autres joueurs, coaches et dirigeants, Doc Rivers n’a pas réussi à retenir ses larmes cette nuit face aux micros. L’actuel coach des Clippers a connu de grands moments comme adversaire de Kobe Bryant, et on se souvient évidemment des deux Finals de 2008 et 2010 entre les Celtics et les Lakers.

Leur rivalité s’est poursuivie à Los Angeles, et ils avaient appris à se connaître, se respecter et surtout s’apprécier. « J’ai dit aux joueurs avant le match que je ne savais pas comment ils pouvaient gérer, c’est un tel choc. Peut-être que certains d’entre nous ne ressentent rien pour l’instant, et ça pourrait venir pendant en match. On n’est pas préparé. Personne ne l’est lors de telles tragédies. »

« Plus vous affrontez un adversaire, et plus vous le respectez. C’est ce que je ressentais pour Kobe »

À titre personnel, Doc Rivers a le souvenir d’un sportif d’exception et d’un redoutable adversaire.

« Bien sûr que c’était quelqu’un de très important pour moi. C’était un tel adversaire, un super adversaire. C’est ce qu’on demande dans le sport. Il avait cet ADN que très peu de sportifs ont, comme les Tiger Woods, Michael Jordan… (…) La nouvelle est tragique pour Vanessa et sa famille. Il touche tellement de gens et quand je regarde mes jeunes joueurs et que je vois leur émotion… Certains ne le connaissaient même pas, et ça vous montre à quel point ça touche. C’est le choc pour tout le monde. Je suis désolé de ne pas avoir grand-chose à dire. Je dois aller parler à mes joueurs avant la rencontre, mais j’en suis incapable. »

Pour Doc Rivers, il va falloir faire preuve de « Mamba Mentality » pour surmonter ce drame, et pour lui, le monde entier a le coeur violet et or.

« Je pense que tout le monde est un fan des Lakers en ce moment. Nous sommes tous des Lakers. On est peiné pour cette communauté, Jeanis Buss et les autres. Je pense que les gens croient que lorsqu’on est adversaires sur un terrain, on n’entretient pas des relations avec eux, et qu’on ne s’aime pas. Mais c’est exactement l’inverse. Je pense que parfois, plus vous affrontez un adversaire, et plus vous le respectez. C’est ce que je ressentais pour Kobe. »