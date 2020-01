Le Heat a libéré le Dion de sa cage

Standing ovation dans l’AmericanAirlines Arena. Le public floridien salue un revenant, Dion Waiters. Embourbé dans une série de suspensions par son club, à cause de son comportement, l’arrière n’avait pas encore foulé un parquet cette saison. Jusqu’à son entrée en jeu, cette nuit, à la fin du premier quart-temps face aux Clippers.

Son coach, Erik Spoelstra, avait prévu de le faire jouer dans ce match et l’avait même averti plus tôt dans la journée en le joignant… sur FaceTime. « Quand je l’ai eu, il a fait une réaction typique à la Dion, décrit le coach en souriant. Il m’a dit qu’il était prêt. »

Réintégré au groupe depuis la fin décembre, le joueur fantasque a dû patienter un mois supplémentaire avant de revenir. Pourquoi maintenant ? Tout simplement parce que l’infirmerie du Heat est bien garnie en ce moment : Goran Dragic, Kendrick Nunn et Justise Winslow sont tous les trois sur la touche pour plusieurs jours. Aussi, cette nuit, Jimmy Butler a quitté prématurément ses coéquipiers à cause d’une entorse à la cheville.

« On a besoin de la contribution de tout le monde durant une longue saison NBA », poursuit le coach. En l’occurrence, Waiters n’a pas manqué de contribuer cette nuit. En 18 minutes, il a montré qu’il n’avait rien perdu de ses intentions offensives en apportant 14 points, avec 4 rebonds, en shootant beaucoup (5/12 dont 4/9 de loin).

Des points mais aussi de la défense

Plus surprenant, il s’est illustré en défense dans le « money time » avec notamment ce double contre sur Lou Williams avant un tir primé en transition, pour ramener son équipe à une possession et 30 secondes à jouer. « Il a montré un bon état de compétition sur ces possessions, apprécie son coach, qui a constaté que son joueur avait gagné en régularité ces dernières semaines à l’entraînement. Il n’a pas peur dans ce genre de situation. »

L’intéressé ne s’est pas adressé aux journalistes à l’issue de la rencontre. Il devrait se prononcer sur ce retour ce dimanche, après l’entraînement de son équipe. Ses coéquipiers, eux, le saluent déjà. À l’instar d’un Tyler Herro par exemple, qui apprécie son « attitude positive » malgré les récents événements.

« C’est bon de le voir rebondir après tout ce qu’il a traversé, tous les hauts et les bas de cette saison, note aussi Bam Adebayo. Je suis fier de Dion et de son match et j’espère qu’il va continuer d’avancer dans cette direction. »