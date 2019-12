Miami : Dion Waiters finalement réintégré au groupe

Alors que sa suspension de six matchs touche à sa fin, et que le syndicat des joueurs a fait appel de cette sanction, Miami a annoncé que l’arrière sera réintégré à l’équipe.

D’après le Miami Herald, il va participer aux entraînements et sera présent sur le banc aux matchs de son équipe mais rien n’indique qu’Erik Spoelstra fera de nouveau appel à lui sur le terrain.

Une décision logique pour Miami, qui ne peut contraindre son joueur à rester hors du groupe en dehors du contexte d’une sanction ou d’un accord avec lui. Or, aucun accord dans ce sens n’existe avec Dion Waiters ou son agent, Rich Paul.

À moins d’un revirement du staff et d’une volonté nouvelle de le faire jouer, il ne reste donc plus au Heat qu’à patienter dans l’espoir qu’un échange ou qu’un buyout se concrétise, ce qui semble peu probable compte tenu de la cote du joueur auprès du reste de la ligue et de la situation financière de Miami.

Dion Waiters est sous contrat jusqu’à la saison prochaine, rémunéré à plus de 12 millions de dollars annuels.