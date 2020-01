Kawhi Leonard s’offre son premier triple-double pour infliger une rare défaite à domicile au Heat

Leurs voisins, les Lakers, avaient été les premiers, et les seuls jusqu’ici, à mettre fin à la suprématie du Heat dans son antre. Les Clippers sont les deuxièmes à venir dicter leur loi dans l’AmericanAirlines Arena. Les visiteurs ont pourtant dû laisser passer l’orage imposé par les Floridiens, qui restaient sur deux victoires de suite acquises dans leur salle après prolongation.

Avec un Jimmy Butler agressif en transition, un Duncan Robinson déjà hyper adroit derrière l’arc et un Tyler Herro plus heureux dans ses pénétrations que dans son tir extérieur, Miami affiche sa domination durant les huit premières minutes de la rencontre (24-9).

Ce gros temps fort est progressivement effacé par les Angelenos, toujours privés de Paul George et Patrick Beverley.

Kawhi Leonard s’occupe de tout

En l’absence de ce dernier, Landry Shamet, davantage responsabilisé à la mène, montre ses qualités de passeur. Et n’oublie pas non plus de soigner son compteur de points, pour signer sa meilleure performance de sa saison, profitant parfaitement des espaces créés par Kawhi Leonard. Régulièrement pris à deux par Jimmy Butler et compagnie en tête de raquette, l’ailier distribue à qui veut shooter ou finir dessous.

Auteurs de double-double, JaMychal Green et Montrezl Harrell en profitent, tout comme Patrick Patterson dans les corners. Revenus dans la partie à la pause (65-63), les Clippers mettent un gros coup d’accélérateur à la fin du troisième quart-temps. Pas très heureux jusqu’ici avec son tir, Kawhi Leonard se transforme en machine en signant un 5/5 dans la période, avec trois paniers primés. Son adresse extérieure inspire Green ou Lou Williams. Ce festival soudain permet à LA de prendre 16 unités d’avance (85-101) à l’entame du dernier quart-temps.

La surprise Dion Waiters

Un écart d’autant plus compliqué à encaisser pour Miami qui perd son leader Jimmy Butler dans la bataille, sorti après ce qui ressemble à une entorse à la cheville. Erik Spoelstra s’en remet alors à une arme inattendue et inutilisée cette saison : Dion Waiters. Tandis que Bam Adebayo et Kelly Olynyk combinent bien ensemble dessous, c’est bien l’arrière « indésirable » qui tente d’entretenir l’espoir du Heat.

Kawhi Leonard, à 3-points en tête de raquette, pense définitivement climatiser le Heat mais Dion Waiters enchaîne un gros contre, sur le tir extérieur de Lou Williams, puis le gros primé en transition pour ramener Miami à une possession avec 30 secondes à jouer. Mais ce « run » n’ira pas au bout car Kawhi Leonard reste impeccable sur la ligne des lancers. Victoire des Clippers (32 victoires – 14 défaites) qui poursuivent leur voyage à Orlando dimanche. Le Heat (31 victoires – 14 défaites) reçoit ce même Magic le lendemain.