Basket, foot, lifestyle : collaboration XXL pour le PSG et Jordan Brand

Il faut un peu de patience pour réussir à faire défiler toute la page du magasin en ligne du PSG consacrée à la collaboration du club avec Jordan Brand. Du maillot au protège-tibia, en passant par les baskets et les casquettes, le Jumpman est partout !

La plupart des éléments ont fuité ces dernières semaines, comme l’imposante Aerospace 720 ou le quatrième maillot, noir avec une bande tricolore au centre. Mais la collection est bien plus large. On retrouve toute une gamme de vêtements d’entraînement, y compris des chaussures, avec la React Havoc SE.

Les sweat, hoodies, t-shirts, casquettes et ballons complètent l’offre, souvent avec des motifs imposants ou mélangeants les couleurs, même si les pièces noires apportent plus de sobriété. Il y a en dans toutes les tailles et pour tous les budgets.

Le Jumpman a plus que jamais pris son envol et dépassé le cadre du basket.

Procurez-vous maintenant sur Basket4ballers.com la Nike LeBron 17 Bred qui associe la force et la vitesse de LeBron à un maintien optimal pour vous permettre de dominer le terrain.