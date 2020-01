Avec Jordan Brand, le PSG s’invite à la fête de la NBA à Paris

De plus en plus présent sur les modèles Jordan Brand, le PSG n’allait pas laisser passer le match du 24 janvier dans la capitale sans se montrer. Cette fois, ce sera sur une paire lifestyle que le logo du club parisien va apparaître.

Avec son imposante bulle d’air, l’Aerospace 720 s’habille de bleu sur un pied et de rouge sur l’autre. À première vue, la base noire n’a pas vraiment de lien avec le PSG. Mais il y a une explication. Car le quatrième maillot de la saison devrait être présenté d’ici la fin du mois. Il est justement noir avec une bande tricolore au centre. Zion Williamson a d’ailleurs déjà fait une apparition avec le survêtement lié à la collection.

La chaussure devrait être commercialisée le 23 janvier.

