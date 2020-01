Dans un final de folie, Kawhi Leonard remporte de justesse son duel avec Luka Doncic

Pour le seul match de la soirée, les Mavs et les Clippers nous offrent un bien pauvre spectacle pour lancer les hostilités. Les deux équipes cumulent en effet 19 tirs manqués sur leurs 20 premières tentatives !

Le reste de ce premier quart-temps ne gagne pas vraiment en qualité mais a pour mérite de nous offrir un chassé croisé. Après douze minutes, les deux équipes sont dos à dos alors que Dallas est à 36% de réussite aux tirs et Los Angeles à 28% (24-24). Les hommes de Rick Carlisle doivent toutefois faire sans Dwight Powell, victime d’une blessure au tendon d’Achille droit qui a tout l’air d’une rupture.

Les Clippers font le break

Luka Doncic sur le banc, c’est l’impact de Boban Marjanovic et l’adresse de Seth Curry qui permettent aux Mavs de prendre les devants (39-33). Kawhi Leonard sonne alors le réveil de son équipe, il marque cinq points de suite pour lancer un 16-0, conclut par un 3-points et trois lancers francs de Landry Shamet (49-39).

Luka Doncic stoppe l’hémorragie mais les Clippers ont trouvé leur rythme. En cherchant à démarquer Shamet (18 points), leur attaque devient beaucoup plus dynamique et ouvre la raquette. L’arrière fait à nouveau mouche de loin, Zubac se régale sous le cercle, et L.A. rentre aux vestiaires avec 11 points d’avance à la pause (60-49).

Le réveil de Luka Doncic

Dans le sillage de Leonard, et alors que Pat Beverley doit renoncer à la seconde mi-temps pour cause de douleurs aux adducteurs, les Clippers continuent de faire la course la tête mais Dallas n’est pas en reste. Deux tirs primé de suite de Kristaps Porzingis, de retour après avoir raté les dix derniers matchs, et de Tim Hardaway Jr terminent un 8-0 qui les ramène à -3 (67-64).

Lou Williams répond alors pour redonner onze points d’avance à son équipe mais les Mavs finissent la période en trombe. Maladroit jusqu’ici, Luka Doncic marque neuf points de suite pour garder Dallas en embuscade (82-78).

Sentant le danger, les Clippers tentent de reprendre le contrôle du match et un 3-points de Lou Williams (16 points) leur donne de l’air (90-82). Les Mavs ne se laissent pourtant pas distancer. Curry, Porzingis, et Marjanovic punissent la défense californienne alors que quatre lancers francs de Doncic concluent un 14-4 qui leur donne l’avantage (96-94).

Un money time de folie

Kawhi Leonard répond seul ou utilise les prises à deux pour trouver ses partenaires. Shamet, toujours bien placé, fait alors mouche de loin deux fois de suite pour mettre Dallas dans le cordes avec deux minutes à jouer (105-98). Luka Doncic prend alors ses responsabilités. Il marque un floater difficile sur Harrell, mais Leonard rétorque par un 3-points. Doncic fait de même, et un stop, suivi d’un dunk de Kleber gardent les Mavs en vie avec 24 secondes au chrono (108-105).

Les Clippers n’ont alors qu’à mettre la balle en jeu et mettre leurs lancers pour gagner le match mais la passe de Shamet se fait intercepter et JaMychal Green rate deux lancers francs pour donner une dernière chance à Dallas ! Avec trois points d’avance, Doc Rivers ne prend aucun risque et demande à Shamet de faire faute sur Doncic. Le Slovène est alors beaucoup trop court sur son premier lancer et rate le deuxième exprès mais les Clippers prennent le rebond et engrangent un 4e victoire de suite.