Les Pelicans ont parfaitement préparé le terrain pour Zion Williamson

Son retour de blessure n’est pas aussi médiatique et attendu que celui de Zion Williamson, mais pour les Pelicans, récupérer Jrue Holiday est un sacré plus. Surtout quand l’arrière évolue à ce niveau de jeu, c’est-à-dire en compilant 36 points avec 7 paniers primés et un excellent 12/18 au shoot face aux Grizzlies.

« Franchement, ça fait du bien d’être de retour », a livré l’intéressé, absent depuis sept matches. « L’équipe s’est bien comportée, elle s’est battue et a vaincu de bonnes formations. Ils jouent bien, très bien. »

Outre sa présence offensive, Jrue Holiday a encore fait un remarquable travail défensif, sur Ja Morant. En 2020, le rookie de Memphis était en très grand forme, avec une grosse efficacité au tir. Son adversaire l’a contenu à seulement 16 points et 5/14 au shoot. « Plus que tout, sa défense a été superbe », se réjouit Alvin Gentry. « C’est très fort qu’il soit à ce niveau dès son retour. »

Autre excellente nouvelle : les 21 shoots à 3-pts, dont 15 rien qu’en première mi-temps. C’est un nouveau record de franchise. Et cela symbolise bien la montée en puissance des Pelicans. Depuis la fin de la terrible série de 13 défaites de suite, la franchise a remporté 11 matches sur 16. Ce succès contre les Grizzlies, actuels huitièmes de l’Ouest, les rapproche un peu des playoffs. Mine de rien, il n’y a que 3.5 victoires d’écart entre les deux équipes…

Surfer sur la vague avec Zion

Les grands débuts de Zion Williamson pourraient encore apporter un nouveau souffle à cette dynamique positive. En clair, les Pelicans peuvent encore y croire même si l’expérimenté Jrue Holiday ne veut pas s’enflammer.

« On n’est pas là pour le voir comme un sauveur », avance l’ancien des Sixers en évoquant son coéquipier. « Bien sûr, on veut qu’il apporte son énergie, sa présence au rebond, son explosivité. C’est une menace offensive et personne ne pourra le contester près du cercle. »

Surtout que le premier match, ce mercredi, sera contre San Antonio, neuvième de l’Ouest. Les Spurs sont eux aussi en plein redressement et ont quelques grosses victoires dans la besace depuis quelques semaines. Méfiance donc, la simple présence de Zion Williamson ne va pas faire de gagner des matches non plus. Même si la « hype » s’annonce énorme. « Ça va être un sacré cirque », prévient le coach des Pelicans. « Mais on doit rester concentré sur l’objectif principal : on va affronter une très bonne équipe de San Antonio. »

Et une victoire placerait encore davantage New Orleans dans la course aux playoffs.