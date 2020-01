Irrégulier, Gordon Hayward ne cherche pas d’excuse physique

Brillant d’efficacité en début de saison, on pourrait aisément penser que Gordon Hayward n’a pas trop été gêné par ses blessures, d’abord à la main, puis au pied gauche.



Après tout, il affiche plus de 50% de réussite au shoot sur les dix derniers matches. Sauf que l’ailier n’est pas régulier. La preuve avec les deux dernières parties : contre les Pistons, il est superbe avec un 11/15 au shoot, puis face aux Bucks, le match suivant, il tombe à un très vilain 1/10 de réussite !

Il ne peut pas contester cette inconstance. « Il y a des bons et des mauvais jours », relate-t-il. « Mais je pense que ça s’explique beaucoup par le travail de Milwaukee. De plus, il y a eu des blessures dans le groupe donc ça force à évoluer avec des formations différentes. Après, on a assez de joueurs, donc on peut élever notre niveau pour compenser ces absences. »

Mais l’ancien du Jazz, qui est conscient que les blessures freinent ses performances, n’est-il pas tout simplement gêné par des douleurs au pied ? « Mon pied est un souci permanent, et va le rester pendant un moment donc c’est ainsi. La nuit avant Milwaukee, j’avais fait un bon match. Donc on peut parler de mon pied, mais ce n’est pas la raison principale. Pas pour l’instant en tout cas. »

La question pour Boston, c’est donc de savoir quel visage Gordon Hayward va afficher ce samedi contre les Suns ?