Pour la première fois depuis 23 ans, les Hawks l’emportent à San Antonio

Au bout du compte, ce sont les Hawks qui ont montré la plus grosse volonté, portés par Trae Young (31 pts, dont 14 dans le dernier quart, 10/16 aux tirs, 5 rbds, 9 pds), un Cam Reddish (22 pts, 5 rbds, 4 pds, 4 ints) très volontaire dans sa défense sur DeMar DeRozan, ou encore John Collins en double-double (18 pts, 10 rbds).

Atlanta débute avec fluidité

La jeunesse des Hawks est talentueuse et elle le montre encore dès l’entame du match avec une pluie de tirs primés de Kevin Huerter, Trae Young et John Collins, ce dernier alternant avec des alley-oop et dunks. San Antonio tient grâce à la belle connexion entre LaMarcus Aldridge et Dejounte Murray et même si Atlanta semble se détacher sous de nouveaux 3-points de l’inusable Vince Carter et Cam Reddish, Marco Belinelli et Derrick White sont là pour répondre et rester à l’affût (29-27).

Sans intensité, San Antonio commence à plier dès le deuxième quart-temps sous les coups de Vince Carter, en grande forme ce soir, et surtout Trae Young, bouillant juste avant la pause : 3-points, floater avec la faute, step back, le meneur prend feu et envoie John Collins au dunk pour prendre une avance de 13 longueurs (62-49), un écart cependant réduit à neuf unités à la mi-temps grâce aux roublards texans (67-58).

Les Spurs orgueilleux et autoritaires

Grondés par Gregg Popovich dans le vestiaire, les Spurs attaquent la reprise dans d’autres dispositions et annihilent l’opposition : LaMarcus Aldridge prend les affaires en mains, secondé par DeMar DeRozan et Dejounte Murray.

Sur un tir à mi-distance avec la faute de DeAndre Hunter, DeMar DeRozan donne l’avantage aux siens puis enchaîne à deux reprises au cercle avant de lancer Patty Mills à 3-points. En deux minutes, San Antonio semble avoir mis Atlanta KO, au point de provoquer la faute technique de Lloyd Pierce (86-76). À son tour, Lonnie Walker IV s’éclate et montre l’étendue de son talent, derrière l’arc, à mi-distance, en percussion et les Spurs mènent de 11 points avant l’ultime période.

L’obstination des Hawks paye

Distancés, Atlanta se reprend néanmoins à l’aide d’une bien meilleure intention défensive, impulsée par Cam Reddish et Kevin Huerter. Et si LaMarcus Aldridge et DeMar DeRozan semblent contrôler, l’écart se réduit considérablement sous les tirs primés d’Atlanta. Et sans que San Antonio ne semble le comprendre, tant l’équipe trouve régulièrement un peu de réponses offensives, les Hawks sont déjà à leur niveau.

À deux minutes de la fin de la conclusion, Trae Young envoie un nouveau missile sur la tête de Dejounte Murray mais perd un ballon à l’origine d’une contre-attaque de Patty Mills.

Dans la foulée, Aldridge est coupable d’une faute sur Young, contestée par Popovich lors d’un challenge… perdu. Trae Young ne manque pas ses lancers et surtout, LaMarcus Aldridge commet une faute offensive lors de la séquence suivante, la dernière période est difficile pour lui.

Si Cam Reddish manque le 3-points décisif, Kevin Huerter est au rebond offensif et Trae Young enchaîne dans le périmètre. Alors que les Spurs ont deux chances d’égaliser, DeMar DeRozan et Jakob Poeltl se manquent, contrairement à Kevin Huerter à 3-points, parfaitement servi par DeAndre Hunter à sept secondes de la fin.

Atlanta peut sourire, c’est leur première victoire en près de 23 ans à San Antonio. À l’époque, les Spurs jouaient encore à l’Alamodome…