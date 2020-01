[Programme du soir] Memphis vise une 7e victoire de suite

Au fil des semaines, la lutte pour les 7e et 8e place à l’Ouest va s’intensifier et tout le monde est de sortie ce soir. Le Thunder, 7e, reçoit un Heat en difficulté loin de ses bases. Les Grizzlies, 8e, cherchent une 7e victoire de suite, et ce sera face aux Cavaliers.

Derrière, San Antonio devra éviter tout faux pas avec la réception des Hawks, tandis que les Blazers ont la possibilité de réaliser un nouvel exploit au Texas puisqu’ils se déplacent à Dallas.