Giannis Antetokounmpo et les Bucks repoussent des Celtics accrocheurs

Face à un possible rival en playoffs, certes privé de Jaylen Brown, Giannis Antetokounmpo donne le ton rapidement avec un premier panier en puissance avant de placer un dunk féroce. Brook Lopez reprend le flambeau à 3-points à trois reprises et les Bucks prennent le contrôle du match.

Jayson Tatum fait pourtant de la résistance pour les C’s mais Boston ne tient pas face à Kyle Korver et Donte DiVincenzo de loin. Milwaukee compte 16 points d’avance après un premier quart de patron (36-20).

Après avoir compté jusqu’à 27 points de retard, les Celtics reviennent sous la vingtaine avec Marcus Smart et Kemba Walker. Muet en premier quart, le meneur des C’s se réveille dans le deuxième avec 24 points dans la période dont un ultime 3-points en déséquilibre quasiment sur la cloche.

Boston ne peut cependant pas lutter face à l’adresse diabolique des Bucks à 3-points : 12/15 en première mi-temps ! DiVincenzo enfonce le clou et l’écart est à +18 à la pause, dans ce qui est la première mi-temps la plus prolifique de la saison pour Milwaukee (76-58). Khris Middleton est à 16 points à 6/7 aux tirs dont 3/3 de loin, DiVincenzo et Antetokounmpo ajoutent chacun 13 points. Milwaukee est dominateur.

Un retour trop court

Les Celtics reprennent l’action par le bon bout, avec un 12-5 pour initier le troisième quart. Il n’y a plus que 11 points d’écart après la claquette de Daniel Theis. Les Bucks sont soudainement en travers avec 4/13 aux tirs et Theis vient même bâcher Giannis qui partait au dunk. Le MVP en titre va cependant chercher ses points au contact. Boston parvient à se hisser à -6 sur un 3-points de Smart mais les Bucks refont l’écart avant le dernier quart (106-87).

Enes Kanter fait parler les muscles dans la peinture avec un dunk pour conclure trois actions positives. Les Celtics continuent de se battre mais l’écart reste conséquent alors que Lopez et Antetokounmpo pilonnent à l’intérieur, ou à mi-distance. Marcus Smart et Jayson Tatum sonnent encore la révolte et ramènent Boston à -6 dans le « money time » mais le « Greek Freak » obtient le panier plus la faute. Les C’s passent un 12-2 mais c’est trop peu, trop tard !

Milwaukee s’en sort (128-123) derrière 32 points, 17 rebonds et 7 passes de Giannis Antetokounmpo et 23 points de Khris Middleton. C’est la 5e victoire de rang des Bucks qui assoient encore leur domination sur la conférence Est.