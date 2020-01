Le Top 10 de la nuit : Aaron Gordon et Zach LaVine se défient déjà à distance

Aura-t-on droit à un nouveau duel entre Aaron Gordon et Zach LaVine lors du prochain concours de dunks ? On l’espère, car les deux hommes sont toujours capables d’envolées spectaculaires, et ils le montrent encore à distance.

Le joueur d’Orlando grimpe ainsi sur JaVale McGee, avant de s’offrir une « T-Mac », alors que son homologue de Chicago fait sauter Isaiah Thomas puis s’envole dans la raquette des Wizards. On note aussi le très beau contre de JaVale McGee sur Terrence Ross ou le tir du milieu du terrain façon « patate chaude » de Sviatoslav Mykhailiuk.