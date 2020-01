Un trophée inédit pour les Raptors

Il n’y a pas que les joueurs et les dirigeants qui ont droit à leurs trophées puisque la NBA récompense chaque année les femmes et les hommes de l’ombre, celles et ceux qui s’occupent de l’image de l’équipe, dans les secteurs du marketing, de l’innovation, de la promotion et de la billetterie.

Mardi soir avait ainsi lieu l’édition 2020 des NBA Team Sales & Marketing Awards et ce sont les Raptors qui en sortent grands vainqueurs avec six trophées, dont le premier « Team Of The Year » Award. La NBA a estimé que les champions NBA étaient aussi les numéros 1 de manière générale pour la partie business, qu’il s’agisse du numérique, des partenariats ou encore de l’innovation et du marketing. Les votants tiennent aussi compte du nombre d’abonnés et du remplissage de la salle.

Au total, il y a 12 catégories, et la franchise canadienne en rafle la moitié alors que la NBA a notamment mis en lumière les efforts de la franchise de l’Ontario pour féminiser le public, la qualité des applications pour suivre les rencontres ou encore la création d’un incubateur pour aider les startup liées au sport.