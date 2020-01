Nike : Supreme va poser son logo sur la Air Force 1

La hype tient souvent à peu de choses. Un petit rectangle rouge, l’inscription « Supreme » à l’intérieur, et voilà que la plus basique des Air Force 1 devient une collaboration très attendue.

Sneakernews, qui relaye les premiers clichés, parle d’une sortie printemps-été pour la Air Force 1 x Supreme.

Difficile de faire plus simple, puisque le logo rouge semble être la seule contribution du très branché label new-yorkais au design. Mais comme Supreme est capable de vendre à peu près tout et n’importe quoi à ses adeptes, les paires devraient s’écouler à la vitesse de l’éclair, quel que soit le prix.

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com la Jordan Why Not Zer0.3 qui intègre un amorti articulé et un strap au milieu du pied tout en conservant un look agile.