Le cinq majeur de la semaine : Kyle Kuzma au relais

Il y avait les suspects habituels comme James Harden ou Luka Doncic mais étant donné la maladresse du premier (32% de réussite) et les deux défaites du second, on préfère mettre en avant Ja Morant, qui brille au sein de Grizzlies qui n’en finissent plus de surprendre. À ses côtés, on retrouve DeMar DeRozan, qui monte également en puissance avec les Spurs, bien décidés à s’accrocher pour arracher leur place dans le Top 8 de la conférence.



Sur les ailes, on aurait pu retrouver LeBron James, notamment pour son match face à Dallas, Brandon Ingram, Khris Middleton ou Bojan Bogdanovic, brillant dans son rôle de scoreur pour le Jazz à l’heure actuelle.

Mais malgré la défaite face aux Spurs, Giannis Antetokounmpo est impossible à laisser de côté, alors qu’on tient aussi à mettre en avant la belle semaine de Kyle Kuzma, qui a remplacé avec brio Anthony Davis dans le cinq majeur des Lakers. Avec notamment ce match à 36 points à OKC, alors que LeBron James était aussi absent.

Enfin, sous le cercle, on aurait pu choisir Rudy Gobert pour illustrer la belle période d’Utah, mais aussi Nikola Vucevic ou Jonas Valanciunas. Mais Nikola Jokic a encore fait parler la poudre, malgré le couac face aux Cavs.

Comme lors des deux dernières saisons, vous pouvez voter pour le MVP de la semaine.