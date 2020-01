[Programme du soir] Wizards – Jazz et Knicks – Heat à partir de 21h30

Deux matchs en « prime time » européen avec à 21h30, les Wizards face au Jazz (beIN Sports 3) et les Knicks face au Heat. Avec des retours (Bradley Beal, Thomas Bryant) et des absences (Donovan Mitchell et Frank Ntilikina).

À minuit, Toronto retrouve Demar DeRozan et les Spurs alors que Kyrie Irving fera logiquement son grand retour avec Brooklyn face à Atlanta, à partir de minuit (beIN Max 5). Mais le choc de la soirée aura lieu à Denver.

Battu par les Cavaliers la veille, les Nuggets de Nikola Jokic reçoivent cette fois les Clippers, privés de Paul George.