Le cinq majeur de la semaine : le duo LeBron James – Anthony Davis à la relance

Après notre cinq majeur de la décennie, on reprend nos habitudes avec le cinq de la semaine. Comme souvent, il y a du monde à l’arrière avec les performances de Devin Booker, Russell Westbrook, Lou Williams, Shai Gilgeous-Alexander, Terry Rozier ou encore de l’étonnant Jordan McRae. Mais comme souvent, James Harden emporte finalement otre suffrage. Le barbu des Rockets a pourtant raté un match, mais ses deux autres sorties, face à Denver et Philadelphie, furent tellement impressionnantes et propres…

Pour l’accompagner, on opte pour un Donovan Mitchell bien mieux dans ses baskets, et le Jazz avec lui.

Sur les ailes également, du classique malgré les bonnes sorties de Kelly Oubre Jr ou du trio des Celtics : Jaylen Brown, Jayson Tatum et Gordon Hawyard. Maladroit de loin, LeBron James trouve d’autres solutions et délivre toujours autant de passes. Alors que Giannis Antetokounmpo écrase tout, en moins de 30 minutes par match.

Sous le cercle, on aurait pu saluer l’impact offensif de Montrezl Harrell, ou celui défensif de Rudy Gobert et Steven Adams. Gorgui Dieng, Clint Capela, Bam Adebayo et Enes Kanter étaient également des options. Mais là encore, difficile de faire l’impasse sur Anthony Davis, notamment après la leçon face aux Pelicans.

Comme lors des deux dernières saisons, vous pouvez voter pour le MVP de la semaine.