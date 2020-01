Le MVP de la nuit : le rebond de Trae Young

Comme contre Boston, tout n’a pas été parfait pour Trae Young. Il a un peu arrosé de loin (5/13 à 3-pts) et a perdu des ballons, notamment dans les ultimes secondes, mais les Hawks ne lui demandent pas la perfection actuellement.

Ils lui demandent de l’efficacité et avec 41 points à 12/23 au shoot et 8 passes décisives, le meneur a été tranchant et il a fait très mal aux troupes de Nate McMillan. En première mi-temps, il a carrément été écœurant avec ses tirs de loin, très loin. Dans un premier quart-temps totalement dominé par les Hawks, le meneur a inscrit 18 points, puis pointait déjà à 30 unités à la pause.

En seconde mi-temps, il a continué d’attaquer le cercle, ce qu’il avait fait en début de rencontre, et a servi ses coéquipiers. Kevin Huerter assurant le scoring dans le troisième quart-temps.

C’est son cinquième match, déjà, à plus de 40 points cette saison et, assez bizarrement, le premier devant son public. On notera aussi qu’il avait déjà collé 49 points face aux Pacers, une équipe qui lui réussit donc…