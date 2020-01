Les Suns perdent Frank Kaminsky

« Fracture de fatigue à la rotule. » C’est le mal dont souffre Frank Kaminsky et les Suns ont annoncé que leur intérieur fuyant serait absent pour une durée indéterminée.

Touché au genou droit depuis une dizaine de jours, l’ancien joueur des Hornets avait tenté de jouer face aux Kings il y a une semaine. Depuis, il était à l’infirmerie, manquant trois matches de suite, et les examens passés ont donc révélé cette fissure sur la rotule.

En son absence, Monty Williams a changé ses plans cette nuit en faisant débuter Deandre Ayton et Aron Baynes ensemble sous les panneaux, et c’est Dario Saric qui devrait reprendre le rôle de Frank Kaminsky en sortie de banc, avec davantage de création et moins de shoot extérieur. Sauf que cette nuit, le Croate n’a joué que quatre minutes.