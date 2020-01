[Programme du soir] Le quatre à la suite pour le Thunder ?

Pour voir des affiches très correctes, ce sera en début de soirée avec ce Heat – Raptors, respectivement 3e et 4e à l’Est, mais aussi le déplacement des Nuggets à Indiana. Denver défend sa 2e place à l’Ouest, et derrière ça klaxonne avec les Clippers qui accueillent les Pistons, et les Mavericks qui reçoivent les Nets.

Du côté des équipes en forme, le Thunder se déplace à San Antonio avec l’objectif de remporter un 4e match de suite. Même objectif pour le Jazz qui se rend à Chicago.