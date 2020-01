Retour gagnant pour Reggie Bullock

Reggie Bullock a vu le bout du tunnel. Après six mois de rééducation suite à son hernie discale aux cervicales, période également marquée par le décès de sa sœur, l’ex des Lakers a retrouvé la lumière, celle du Madison Square Garden, où il a montré ses qualités en passant 11 points en 15 minutes dans la victoire des Knicks face à Portland.

« Ça fait plaisir d’être de retour, de voir le ballon franchir le filet et jouer avec mes coéquipiers, » a déclaré l’intéressé après la rencontre. « Je sais pourquoi j’ai signé ici et je savais de quoi les gars étaient capables. Je suis heureux de pouvoir jouer avec eux. C’était super d’être de retour ».

Cet été, le joueur a également dû affronter la renégociation de son contrat, qui portait initialement sur deux ans et s’est transformé en 1+1. Mais Reggie Bullock a confiance en lui et en ses qualités, particulièrement sur le shoot extérieur, lui qui tourne à 39.3% en carrière derrière l’arc.

L’heure de penser au positif

Devant sa famille, présente en tribune pour l’événement, il a ainsi tourné la page de la plus belle des manières, à sa façon, en apportant de la joie à ses proches à travers le basket. « Juste essayer de faire quelque chose pour le reste de la famille, d’effacer les choses négatives et essayer de faire quelque chose de positif ».

Comme l’a glissé Marcus Morris, son retour « dépasse le cadre du basket ». « Il a beaucoup enduré avec la chirurgie et ce qu’il s’est passé dans sa famille. C’était spécial de le voir sur le terrain. C’était super d’avoir son énergie dans le vestiaire. Son retour va être vraiment bénéfique pour nous ».

D’un point de vue strictement basket, son apport à été plus que positif comme l’a rapporté son coach, Mike Miller, qui a également noté l’impact défensif de son joueur.

« Il nous a donné un super relais en entrant, en marquant quelques paniers et en réalisant des actions défensives dès qu’il est entré en jeu, sur CJ McCollum il me semble, » s’est réjoui son coach. « En traversant l’écran et en le collant pour lui rendre la tâche plus difficile et l’empêcher de prendre le dessus. Il a fait des choses qu’on pensait qu’il serait capable de faire. On en a vu quelques-unes ce soir ».

À Reggie Bullock de confirmer au sein d’une équipe sur une dynamique tout autre qu’à l’époque où David Fizdale était encore en place. Lors du road-trip des Knicks à venir, il va notamment retrouver deux de ses anciennes franchises, les Clippers et les Lakers. L’occasion pour lui de leur montrer qu’il n’a rien perdu de ses capacités.