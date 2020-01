Jrue Holiday et Lonzo Ball ont trouvé leurs marques

Alors que Brandon Ingram veut confirmer son joli rythme de croisière, Lonzo Ball et Jrue Holiday ont eux aussi trouvé le bon tempo sur la ligne arrière. Lors des six derniers matchs, le duo affiche un ratio de 113.3 points en attaque (sur 100 possessions) en attaque et de 94.3 points encaissés en défense. Avec des moyennes en hausse pour les deux hommes et surtout cinq victoires pour New Orleans.

Les fruits d’une meilleure répartition des tâches : chacun reste à sa place. Lonzo Ball prend confiance à la mène avec un tir de plus en plus fiable et cette place de titulaire retrouvée, en témoigne son match référence contre Houston, quand Jrue Holiday reste deuxième créateur à l’arrière.

Lonzo Ball meneur, Jrue Holiday à l’arrière

« Je pense que Jrue veut quelqu’un à ses côtés pour avoir la balle, afin qu’il puisse être un slasher, qu’il coupe, et qu’il sorte des écrans » décrit Alvin Gentry. « Je vois ça comme un gros avantage pour nous. » C’est d’ailleurs comme ça qu’il brillait ces dernières saisons avec Rajon Rondo ou Elfrid Payton pour l’épauler.

« C’est dur parce que quand tu es sur le terrain avec Jrue, tu as tendance à lui donner le ballon » note l’entraîneur. Avec un joueur aussi polyvalent, pourquoi ne pas le faire ? Parce qu’il est meilleur quand il peut se décharger de ce ballon. « Il ne veut pas ça. Il préfère sortir des écrans et c’est comme ça qu’il est meilleur. Je pense que les deux commencent à réaliser que ça fonctionnera mieux si Zo est le vrai meneur de jeu et que Jrue sort des écrans. »

« Je ne veux pas tout faire, je n’ai pas à le faire » explique de son côté le principal intéressé. « Il y a des gars dans cette équipe qui ont beaucoup de talent et de qualités. Je suis là pour les aider à progresser et à gagner. »

Après un début de saison particulièrement compliqué, ça fonctionne en ce moment.