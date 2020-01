Avec son parcours chaotique, Derrick Rose veut laisser une trace pour les futures générations

Il y a quelques semaines, Derrick Rose expliquait qu’il voulait suivre les traces de Kobe Bryant en terme de longévité. Le meneur des Pistons souhaite aller jusqu’à une éventuelle vingtième saison. Ce qui sera remarquable quand on se souvient qu’il a été meurtri par les blessures aux genoux au début des années 2010.

C’est justement pour cela qu’il peut et veut devenir un exemple pour les jeunes joueurs, qui pourraient eux aussi vivre des soucis physiques. « J’ai la sensation que, chaque fois que je suis un parquet, je marque l’histoire », déclare le MVP 2011. « Que je fasse un bon ou un mauvais match, peu importe. Je ne serai par le dernier Derrick Rose, c’est-à-dire un joueur qui passe par plusieurs blessures alors qu’il était au sommet de son jeu. Je ne serai pas le dernier. Je sais que des gens me regardent, que je leur donne du courage. »

Son ancien (et furtif) coéquipier, Drew Gooden, ne l’a pas comparé à Kobe Bryant, comme Derrick Rose l’aimerait, mais à un grand meneur des années 2000. « Il me dit que je vais être comme Jason Kidd », poursuit l’ancien All-Star. « Que je vais jouer 16 ou 17 saisons, en changeant mon jeu et en étant efficace. Cela me touche d’entendre ça. Je fais les choses bien et j’essaie de laisser une trace pour le prochain qui passera par tout ça. Pour lui dire qu’il peut s’en sortir, qu’il doit simplement changer de mentalité et de perspective. »

Et celui qui est le plus à même de suivre l’exemple de « D-Rose », c’est son fils de sept ans, Derrick Rose Jr. Mais le meneur n’a pas l’intention de pousser à tout prix son fils vers la NBA.

« C’est cool d’avoir mon fils aux matches avec moi, je peux shooter avec lui avant le début des rencontres. Je ne lui enlèverai jamais ça. Ce sont des moments capitaux, comme ils ont pu l’être pour Stephen Curry et son père. Dell Curry le laissait shooter à cinq ou six ans. Je veux lui offrir une chance, car je suis le premier membre de ma famille à devenir riche. Je suis le seul dans cette position. Je veux m’assurer que chacun autour de moi aura un morceau, et comprendra à quel point c’est dur. Je ne mets aucune pression ni attente à mes enfants. Je vais faire ce que mon père n’a pas fait pour moi. Mais je ne veux pas qu’il fasse du basket. Pour l’instant, il en a envie. S’il le désire vraiment, alors ce sera cool, mais je ne souhaite pas qu’il s’accroche à des rêves inaccessibles. »