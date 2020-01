Chris Paul à la bonne heure

Le sourire assassin de Luka Doncic après un 3-points n’a pas dû lui plaire. À moins de trois minutes de la fin, le score affichait ainsi 92-99 pour les Mavs qui se voyaient sans doute rafler la mise en Oklahoma.

Mais Chris Paul n’était pas de cet avis et a montré qu’il avait encore de quoi rivaliser avec les meilleurs, compilant 3-points, tir à mi-distance, lancers et drive acrobatique pour inverser la tendance presqu’à lui seul.

« Il est comme ça, il devient le centre de l’attention à la fin des matchs, » a souligné Rick Carlisle. « Il l’a déjà fait contre Toronto et a refait le coup ce soir. C’est un super joueur. Il a mis quelques tirs sur lesquels on n’a pas assez bien défendu. Malgré ça, on a eu notre chance de l’autre côté du parquet. C’est une défaite difficile ».

L’équipe d’abord : CP3 meneur de jeu et meneur d’hommes

S’il a été le héros du « money-time », le meneur du Thunder, auteur de 17 points, 8 rebonds et 7 passes décisives, a d’abord tenu à saluer l’effort collectif, soucieux de préserver l’équilibre qui règne en ce moment dans son équipe.

CP3 a particulièrement tenu à saluer le travail de deux joueurs qui effectuaient leur retour : celui de Danilo Gallinari, touché à la cheville lors des deux matchs précédents et auteur d’une action décisive en défense en toute fin de match devant Luka Doncic, mais aussi Hamidou Diallo, qui n’avait plus joué depuis fin novembre (coude).

« Ça a été l’effort de toute une équipe, » a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre. « Gallo, il a eu du mal en début de match, moi aussi, mais on est resté dans le coup. C’est le premier match d’Hamidou (Diallo) de retour de blessure et il a fait un boulot fantastique en défense. Il y a aussi Terrance Ferguson… Ce sont tous ces héros de l’ombre qui ont fait le sale boulot qu’il faut féliciter. C’est une super victoire pour notre équipe ».

Le Thunder carbure au plaisir

Quant à sa fin de match proche de la perfection face à l’un des phénomènes grandissants de la NBA, Chris Paul a une nouvelle fois fait preuve de modestie.

« Je n’ai pas réussi à mettre un tir à mi-distance de toute la soirée, et c’est pour ça que c’est cool d’être là, parce que les gars ont confiance en moi, » a-t-il rappelé. « C’est pour que ça que c’est tellement plaisant cette saison. Le quatrième quart-temps, c’est là que toute l’adrénaline coule dans nos veines. Il n’y a rien de mieux que le quatrième quart-temps, le moment où un match se gagne ».

Comme il l’a déclaré en conclusion avant de souhaiter une bonne année à tout le monde, lui et son équipe prennent du plaisir à jouer ensemble en ce moment, et ça s’en ressent sur les résultats, OKC n’ayant perdu que trois fois sur ses quinze derniers matchs.

L’alchimie collective qui règne en ce moment dans l’équipe de Billy Donovan va désormais être mise à rude épreuve, le Thunder ayant un « road-trip » de quatre matchs au programme pour débuter l’année.