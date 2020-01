Zion Williamson de retour à l’entraînement

C’est le très bien informé Shams Charania qui l’annonce : Zion Williamson va s’entraîner ce mercredi 1er janvier.

La première étape avant ses débuts en NBA, repoussés depuis octobre et une déchirure d’un ménisque du genou droit. D’ailleurs, le rookie des Pelicans pourrait jouer son premier match NBA dans le courant du mois de janvier.

L’ailier fort a été opéré le 21 octobre 2019 et il devait être absent entre six et huit semaines, selon les premières estimations. Finalement, la franchise a été extrêmement prudente avec son premier choix de Draft et on se rapproche depuis, tout doucement, des dix semaines d’absence.