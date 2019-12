2010 – 2019 : une décennie d’altercations

C’est une des critiques récurrentes autour de l’évolution de la NBA, à ranger dans la catégorie du « C’était mieux avant » : la ligue est devenue « soft ». Entre des contacts de plus en plus limités dans le jeu, des sanctions plus lourdes en cas de débordement, et le risque de retombées économiques d’une image écornée, les distributions de « pains » sont en voie de disparition.

On ne peut pas dire grand-chose aux nostalgiques des années 1980 : la décennie 2010 aura vu beaucoup plus d’altercations ou d’échauffourées, que de vraies bagarres. La symbolique les rend parfois intéressantes, comme cet affrontement entre Chris Paul et Rajon Rondo.

On est aussi parfois passé près de la catastrophe, avec ces fameux « air crochets » de Robin Lopez et Serge Ibaka, boxeur dans l’âme, qui avait aussi frôlé Marquese Chriss, un personnage récurrent de ce genre de scène. Celui de Bobby Portis avait lui touché la cible en 2017, brisant la mâchoire de son coéquipier Nikola Mirotic. Mais c’était à l’entraînement, loin des caméras.

L’art d’y aller sans y aller

Il y a aussi les coups sans retour, comme celui avec le coude de Ron Artest sur James Harden, la poussette de Nazr Mohammed sur LeBron James, celle de Marquese Chriss justement sur Ricky Rubio. Ce dernier épisode est d’ailleurs l’occasion de voir Joe Ingles exceller dans l’art de foncer vers son adversaire en se débattant, sans jamais oser le toucher. Autre possibilité : retenir les personnes voulant empêcher l’affrontement – avec le sourire – comme Raymond Felton, content de voir Joakim Noah et Tyson Chandler se rentrer dedans.

L’épisode qui est sans doute le plus mémorable – et très symbolique – s’est produit à la toute fin de cette décennie : le duel de géants entre Joel Embiid et Karl-Anthony Towns. Tout est dans ce « best of » gentiment préparé par le Youtubeur dénommé Jimmy ‘Wrestling’ Buckets.