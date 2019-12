Wendell Carter Jr. veut davantage prendre sa chance à 3-points

Depuis qu’ils sont tombés sous le charme de Wendell Carter Jr., les Bulls et leurs fans gardent dans un coin de la tête son 19/41 compilés à Duke à 3-points (43%). Une statistique qu’il faut ressortir quand l’intérieur prend trois fois sa chance, comme avant-hier contre Atlanta, et qu’il annonce vouloir s’y mettre sérieusement.

« Bien sûr que je veux » répond-il quand NBC Sports lui pose la question. Ce qui le motive à prendre cette direction ? « La confiance que les entraîneurs et mes partenaires me donnent. Ça ouvre des espaces pour eux, ça étire le jeu beaucoup plus. Je pense vraiment qu’avec cette confiance qui grandit, ça nous aidera à l’avenir. »

Une nouvelle tentative, cette fois-ci validée par les Bulls, contrairement à la première visiblement : lors de ses 14 premiers matchs en NBA, la saison dernière, il avait tenté sa chance deux fois ou plus à cinq reprises. Face aux Hawks, c’était la première fois qu’il le faisait depuis fin novembre 2018, et il en a mis deux sur trois.

Reste à faire la bonne sélection.

« Quand il est face au panier et qu’il a ses appuis pour un ‘catch-and-shoot’, j’aimerais qu’il prenne ces tirs ouverts » décrit Jim Boylen. « Je n’ai pas aimé celui où il a dribblé pour sortir derrière l’arc, il le sait, je le sais, mais il apprend. Je suis fier de lui, il bosse dur, s’il a le temps et l’espace, qu’il tente sa chance. »