Pour la première titularisation de Michael Porter Jr, Denver résiste à Sacramento

En l’absence de Paul Millsap et de Gary Harris, Mike Malone devait remplacer deux titulaires dans son cinq majeur, et il a opté pour Jerami Grant sous le cercle, et Michael Porter Jr. sur les ailes.

Pour l’ancien ailier de Missouri, c’est la première titularisation depuis plus de deux ans, et la première en NBA.

Il ne tarde d’ailleurs pas à se mettre en valeur, bien servi par Nikola Jokic et toujours agressif ballon en main. En face, De’Aaron Fox est de retour et il fait mal à la défense de Denver par sa vitesse et ses appuis.

Un bon passage d’Harry Giles

Le duo Barton – Porter Jr. alimente la marque pour la franchise du Colorado, qui prend déjà 8 points d’avance (22-14) mais Nikola Jokic est passif, et Sacramento recolle. Le pivot serbe sort, mais c’est pire sans lui, avec un Harry Giles sorti du frigo par Luke Walton, et qui offre de très belles minutes à son équipe.

Nemanja Bjelica fait parler sa technique, la balle circule bien et les Kings mettent même la main sur le match. Il faut attendre le retour de Nikola Jokic pour retrouver du liant chez les Nuggets, qui repassent finalement devant (62-57) à la mi-temps.

Visiblement, Mike Malone a soufflé dans les bronches de ses hommes à la mi-temps, car Denver revient avec beaucoup plus d’agressivité en défense au retour des vestiaires. Deux interceptions lancent deux contre-attaques qui donnent le ton, mais cette bizarre équipe de Sacramento ne lâche pas. Capable de beaux mouvements collectifs et de grosses séquences, elle peut aussi rapidement afficher un visage individualiste et incroyablement déconcentré.

Les Nuggets à l’expérience

Plus solides, les Nuggets finissent par prendre les devants, avec un Michael Porter Jr. qui fait le show et enflamme le Pepsi Center. Et lorsque Nikola Jokic offre 14 points d’avance (108-94) à son équipe à cinq minutes de la fin, on se dit que les Kings se dirigent vers une septième défaite de suite logique.

Sauf que ce groupe a plusieurs visages, et Nemanja Bjelica refuse d’abandonner. Buddy Hield et Bogdan Bogdanovic l’accompagnent à coups de 3-points, et voilà Sacramento qui revient à une possession (110-107) !

Sans paniquer, Denver va finalement contrôler la furia californienne. La défense se resserre, Jamal Murray et Jerami Grant assurent sur la ligne des lancers francs, et Nikola Jokic place un dernier « turnaround » qui offre deux possessions d’avance à son équipe à 26 secondes de la fin. Les Kings (12-21) ne reviendront pas et s’inclinent à nouveau tandis que les Nuggets (23-9) continuent d’engranger les victoires. Mike Malone regrettera sans doute ces fins de match à suspense, mais son groupe a les nerfs pour les gérer.