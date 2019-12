Les Grizzlies enfoncent les Hornets

Les Grizzlies attaquent le match pied au plancher avec Ja Morant à la finition ou à la distribution. Le rookie maîtrise de mieux en mieux sa vitesse, et Memphis signe un 9-0 pour prendre les commandes (9-2). Devonte’ Graham stoppe l’hémorragie, mais les Girzzlies enchaînent par un 8-0 (17-5). Les Hornets sont déjà dans les cordes, et le duo Anderson-Brooks se régale en attaque.

James Borrego change ses batteries et ça n’a aucun effet. Brandon Clarke confirme qu’il est un intérieur moderne et efficace, capable de sanctionner de loin ou près du cercle avec son hook shot (24-10). De l’autre côté du terrain, l’envergure et les qualités athlétiques des Grizzlies gênent les Hornets qui ne parviennent pas à s’approcher du cercle. Après un bon passage de Grayson Allen, Memphis mène de 11 points après douze minutes.

Ja Morant, maître du tempo

Histoire de se mettre à l’abri, le duo Morant-Vanaciunas signe un 6-0 pour entamer le 2e quart-temps. Dès que Morant accélère, les Hornets sont sur les talons. Sa distribution du jeu est aussi parfaite, et il sert Solomon Hill puis Allen pour le 3-points. Memphis prend le large : 43-24. C’est Bismack Biyombo qui réveille Charlotte, et Graham nous gratifie d’un shoot quasiment du milieu de terrain pour confirmer le léger mieux (47-33). Le match s’équilibre, et c’est bien la paire Biyombo-Graham qui assure la marque. En face, Morant trouve De’Anthony Melton en trailer, et à la pause, Memphis conserve 10 points d’avance (56-46).

Le réveil de Charlotte se confirme au retour des vestiaires avec P.J. Washington qui fait mouche à deux reprises à 3-points (61-56). Les Grizzlies cherchent un second souffle, et c’est Jaren Jackson Jr qui lance un 7-0 pour redonner de l’air aux locaux. Les Grizzlies ont repris une dizaine de points d’avance, et les Hornets continuent de courir après le score. Marvin Williams est plutôt dans un bon soir, mais Allen lui répond à 3-points, tandis que Melton s’envole pour le alley oop (81-69).

Dillon Brooks finit le travail

Le match se transforme alors en un duel entre Allen et Malik Monk. Pour le premier, c’est en force pour finir près du cercle. Pour le second, c’est plutôt à coup de floaters. Cody Zeller s’invite dans ce duel, et Charlotte repasse sous la barre des 10 points d’écart (97-88). Moment choisi par Brooks pour faire la différence. Bien sur ses appuis, il enfonce ses défenseurs, mais fait aussi apprécier sa technique comme sur ce fadeaway compliqué (105-91).

C’est aussi lui qui trouve Jackson Jr dans le corner pour le 3-points qui assomme les Hornets (111-96). Les Grizzlies signent un 18-8 pour s’envoler vers la victoire, et Brooks confirme qu’il est le baromètre de son équipe. A chaque fois qu’il atteint la barre des 20 points, Memphis gagne, et c’est la 8e fois de la saison que ça se produit.