Alen Smailagic, nouveau disciple de Draymond Green

Ça y’est, Alen Smailagic est un joueur NBA. Il aura attendu plus de deux mois avant d’entrer en jeu, et après cinq minutes de temps de jeu face aux Suns, il a bénéficié de 20 minutes dans la défaite face aux Mavericks. De quoi ravir son mentor Draymond Green qui l’a pris sous son aile.

« J’adore sa curiosité. A chaque fois, il est là à me demander : « Qu’est-ce que tu as à me proposer ? » ou « Qu’est-ce que tu as vu ? » » raconte Green sur NBC Sports. « C’est bien de sa part, mais je ne veux pas qu’il joue en ne pensant qu’à éviter les erreurs. On ne peut pas jouer au basket dans le seul but de ne pas faire d’erreurs, ou alors on en fait des tonnes. »

L’intérieur des Warriors demande donc à son jeune disciple d’être lui-même, de jouer sans se poser de questions. « J’adore parler avec lui car il veut vraiment m’aider » confirme le Serbe, drafté en 39e position en juin dernier. « Sa façon de me parler et le reste m’aident vraiment beaucoup. C’est utile pour que je m’améliore. Il m’a dit que les points allaient arriver, que j’étais jeune et qu’il aimait ma manière de jouer, et la manière avec laquelle je veux jouer. »

Déterminé à l’aider « à trouver le bon équilibre« , Green souhaite aussi que Smailagic trouve aussi tout seul des solutions : « En tant que leader, je l’aide dès que je peux, mais je dois aussi trouver les moments où je ne dois rien dire. »

Une chose est sûre, Smailagic sait qu’il doit progresser en défense pour devenir un élément régulier de la rotation de Steve Kerr. « Draymond est dans sa 8e année en NBA et je lui ai demandé comment défendre car il joue ailier-fort comme moi » conclut le jeune intérieur. « Je lui ai demandé comment défendre sur des arrières. Il me donne vraiment de bons conseils et je commence à défendre sur eux quand je me retrouve sur cette position. »