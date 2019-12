Danny Green réclame plus de rythme

La franchise californienne a terminé les festivités de Noël avec la gueule de bois et une quatrième défaite consécutive, face aux voisins des Clippers de plus. Alors qu’ils maîtrisaient leur sujet, les Lakers ont soudainement perdu le fil dans le quatrième quart-temps, dépassés par l’intensité adverse.

Parmi les raisons pour expliquer ce coup de mou, Danny Green avance une question de rythme, que les hommes de Frank Vogel devront retrouver au plus vite afin de renouer avec la victoires.

« Ce sont des petites choses qui font gagner les matchs, » rappelle-t-il. « Je crois qu’on a eu pas mal de bonnes positions. C’est juste que certains d’entre nous n’étaient plus synchro, principalement à cause du rythme. On n’a pas assez joué avec les intérieurs comme on fait habituellement au début du match. On n’a pas mis de pression sur la défense. Quand on va dans la raquette, qu’on fait bouger le ballon, on a plus de bons tirs, plus de tirs dans le bon tempo, et tout ça vient de notre rythme ».

Le « spacing », important pour les shooteurs et pour bien servir Anthony Davis

Anthony Davis a également pointé du doigt une meilleure circulation du ballon en première mi-temps face aux Clippers. Alors que LeBron James est gêné par ses ischio-jambiers, l’impact d’AD sera encore plus important, et afin de préserver le fameux « spacing », qui permettra aux shooteurs d’avoir des positions de tir et à l’intérieur d’avoir également les coudées franches pour opérer près du cercle, Danny Green met encore en avant le rythme.

« Il ne faudra pas nous forcer à l’alimenter au poste à chaque fois, mais clairement de l’impliquer dans des situations de pick-and-rolls, le chercher plus bas, le laisser jouer le pick-and-pop, » ajoute-t-il. « À nous aussi de faire bouger le ballon plus rapidement et mieux, avaler les espaces plus vite afin d’éviter que la défense soit en place. Ça lui permettra de jouer davantage de pick-and-roll et d’attaquer le cercle ».

Pas question de s’affoler

L’heure est donc à la remobilisation et à la concentration sur tous ces petits détails qui peuvent faire la différence. « C’est la tendance, c’est juste plus facile de passer outre quand tu gagnes, mais c’est ce qui ressort quand tu perds quatre fois de suite », poursuit l’ancien tireur d’élite des Spurs.

Pas question de s’affoler pour autant. Comme il le rappelle, les Lakers ont encore une grosse marge de progression. « Je crois qu’on est tous sur la même longueur d’ondes. Notre alchimie est toujours super en dehors du terrain. Et sur le parquet, il faut juste garder le rythme. On n’est qu’en décembre, c’est encore tôt. On ne s’attend pas à jouer 48 minutes parfaites, mais on devrait être un peu plus alertes, jouer un peu plus dur, être plus concentrés ».

Prochain test dès ce soir à Portland puis face à Dallas demain à la maison.