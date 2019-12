Giannis Antetokounmpo absent, les Bucks écrasent quand même les Hawks

Giannis Antetokounmpo a des douleurs au dos, et le « Greek Freak » n’est donc pas sur le terrain au début du match. Mais face à des Hawks qui pointent actuellement à la dernière place de NBA, et qui doivent faire sans Alex Len et Jabari Parker à l’intérieur, c’est sans doute le bon match pour reposer l’ailier grec.

Les hommes de Mike Budenholzer ne s’y trompent pas et servent Brook Lopez poste bas, avant que Khris Middleton ne commence à faire chauffer son poignet.

Trae Young, Kevin Huerter ou Cam Reddish tentent de résister mais Milwaukee piège trop facilement les Hawks dans leur dos et alors qu’Ersan Ilyasova trouve du rythme, Lloyd Pierce ne peut qu’essayer de réveiller ses joueurs, alors que Trae Young est ciblé en défense. Brook Lopez claque un gros dunk pour illustrer les problèmes défensifs d’Atlanta et l’écart grimpe rapidement jusqu’à +20.

Pire, Trae Young se tord la cheville et doit être aidé pour quitter le terrain. Avec 23 points de retard à la mi-temps (40-63) et avec leur meneur blessé, les joueurs de Géorgie ont le moral dans les chaussettes.

La deuxième mi-temps n’aura donc que peu d’intérêt, les Hawks étant incapables de réduire l’écart, qui oscille entre 20 et 30 points, les Bucks affichant leur puissance collective. De quoi garder le meilleur bilan NBA (28 victoires – 5 défaites) avant de recevoir le Magic, dès ce soir. Atlanta se rendra de son côté à Chicago, sans Trae Young.