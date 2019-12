Nets : Caris LeVert tout proche du retour, pas Kyrie Irving

Auteurs de leur pire performance offensive de la saison, avec 82 points face à leurs voisins new-yorkais, les Nets vont bientôt récupérer du « scoring » : Caris LeVert. Absent depuis son opération du pouce de la mi-novembre, l’arrière assure lui-même se rapprocher d’un retour : « Jour après jour, je me sens mieux. J’y suis presque. »

Il a ainsi repris les entraînements avec contact en début de semaine, ainsi que les affrontements en cinq-contre-cinq. Le Net dit aussi être logiquement en recherche de rythme, pour retrouver ses jambes.

« Ça se rapproche, » complète son coach Kenny Atkinson. « Il a simplement besoin d’un peu plus de jeu avec contact. Il en a fait beaucoup à l’entraînement de jeudi. Il lui faut probablement quelques sessions de plus avant que notre staff médical et lui sentent qu’il est prêt. »

Le coach des Nets préfère rester prudent par rapport à son éventuel retour pour le « road trip » à Houston, Minnesota et Dallas qui s’annonce pour Brooklyn. « Je dirais simplement qu’il s’en rapproche. » Kenny Atkinson se montre en revanche moins hésitant quant à la perspective de faire redémarrer Caris LeVert sur son banc : « Ouais, il l’a déjà fait par le passé, il n’a aucun souci avec ça. On va y réfléchir, c’est quelque chose dont on va avoir besoin. »

Combiner avec le « All-Star » Spencer Dinwiddie

L’un des enjeux de son retour sera également lié au nouveau statut de Spencer Dinwiddie qui, comme le dit Caris LeVert, « joue à un niveau All-Star désormais. Spencer et moi avons une bonne alchimie sur le parquet. Donc mon retour va probablement l’aider à se décharger puis aider l’équipe. »

Cette équation semble encore simple. Elle le sera sans doute un peu moins avec le retour de Kyrie Irving. Dans ce dossier médical-ci, les Nets sont beaucoup moins optimistes. Kenny Atkinson avait indiqué, le 8 décembre dernier, que son meneur serait réintégré aux entraînements de l’équipe dans les deux semaines au maximum. Ce qui n’est toujours pas arrivé…

L’ancien Celtic ne peut toujours pas s’entraîner avec contact. Pour autant, le coach repousse l’idée d’une opération de l’épaule : « Je ne pense pas qu’on en soit encore là. On est toujours dans la rééducation. »