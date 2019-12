Désormais surveillé de très près, Buddy Hield est moins efficace

Il était en bonne forme pendant quelques jours, puis il a connu une panne très sévère. En effet, Buddy Hield affiche depuis quatre matches seulement 9.8 points de moyenne à 24 de réussite au shoot et un très vilain 22% à 3-pts. On est loin de son excellent 42% à 3-pts de la saison passée.

Et pour cause, le shooteur de Sacramento est désormais très surveillé par les défenses. Le joueur le confirme. « Je ne mets pas de points sur catch-and-shoot », affirme-t-il sur NBC Sports. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où j’ai eu du temps pour en prendre un. Je dois m’adapter et trouver une solution. »

Cette sensation est à moitié confirmée par les statistiques. Avec 30.4% de ses tirs pris en catch-and-shoot, c’est un peu plus que la saison passée (29.6%), sauf que son adresse dans cette situation a lourdement chuté : de 46% de réussite à 38%. Tout simplement parce que les défenseurs sont bien plus proches de lui, avec 13% de tirs pris avec un adversaire à moins d’un mètre, contre 4.5% en 2018-2019.

Isolé suite aux blessures et ciblé par les défenses

« Il a confiance et travaille dur », lâche, comme un élément de langage, Luke Walton. « On doit réaliser un meilleur travail, nous le coaching staff, pour qu’il soit en rythme. » Les longues absences de De’Aaron Fox et Marvin Bagley III, ainsi que celle de Bogdan Bogdanovic ont fait porter tout le poids de l’attaque sur les épaules ou presque de Buddy Hield. Forcément, les défenses adversaires n’avaient d’yeux que pour lui.

Ces retours et la volonté de remettre l’arrière dans le bon sens vont-ils lui permettre de retrouver de l’adresse sur le long terme ? Lui qui est toujours aussi prolifique avec 20.3 points de moyenne mais est bien moins adroit cette saison (41% de réussite, 35% à 3-pts contre 45 et 42% l’an passé).

« Le prochain match, il s’agira pour nous de le mettre dans le bain », annonce De’Aaron Fox. « Sur le long terme, on a besoin de lui, qu’il rentre des tirs. C’est un des meilleurs shooteurs à 3-pts de la ligue, tout le monde le sait. Qu’il mette ou non ses tirs, les défenses l’observent, mordent à ses feintes. Mais pour maximiser son rendement, on est conscient qu’il doit mettre dedans. »

Les réceptions à venir de Minnesota et Phoenix semblent parfaites pour se relancer et retrouver confiance.