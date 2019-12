Enfin un Noël réussi pour Jaylen Brown

Il n’avait jamais gagné à Toronto de sa carrière. Il l’a même souligné à Fred VanVleet en fin de rencontre. Et pour cause, les Raptors n’avaient plus perdu en saison régulière contre une équipe de la division Atlantic depuis le 10 novembre 2015, et c’était contre les Knicks. Soit 34 matches de suite.

Jaylen Brown, lui, est arrivé en NBA en octobre 2016. Pour briser cette série, l’arrière/ailier a sorti le grand jeu avec une prestation superbe, conjuguée au presque parfait : 30 points à 10/13 au shoot, 5/7 à 3-pts, 6 rebonds et 4 passes. Lors de ses trois premiers « Christmas Games », il n’avait inscrit que 12 points au total !

« C’était agréable d’avoir enfin une victoire à Noël », commente-t-il sur ESPN. « Je n’avais jamais gagné à Toronto, donc ça fait du bien. Je me sentais bien. J’ai essayé de simplement suivre le rythme du match, de saisir les opportunités, je n’ai pas appliqué beaucoup de systèmes. »

La maîtrise de l’international fut totale dans le troisième quart-temps, avec 16 points à 5/5 au shoot dont 3/3 à 3-pts. Une démonstration « kobesque » où il a enchaîné les tirs avec une technique parfaite. « J’ai voulu être agressif », explique-t-il sur cet acte si réussi. « Je n’ai pas pris tant de shoots que ça, donc j’ai souhaité être le plus efficace possible. »

Ce troisième match à 30 points cette saison, son cinquième en carrière, est sans doute son plus abouti. Même les champions en titre lui ont tiré leur chapeau. « Il joue avec confiance, une extrême confiance », constate Kyle Lowry. « Son jeu était en place et quand il met des tirs à 3-pts, il est vraiment compliqué de défendre sur lui. »