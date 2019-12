Les grandes stars de la décennie comme LeBron James ont dû s’habituer à passer Noël loin de leurs proches, mais à y regarder de plus près, c’est l’ensemble des joueurs NBA qui doit faire ce « sacrifice ». Cette année, 22 franchises seront par exemple en piste les 25 et 26 décembre.

C’est notamment le cas de Washington, attendu à Detroit ce jeudi soir, un match pour lequel John Wall, qui se remet toujours de sa rupture du tendon d’Achille, a annoncé qu’il ne ferait pas le déplacement, et on le comprend !

« Je pense que lorsque tu es professionnel dans cette ligue, c’est un peu un cadeau empoisonné car tu sais que tu vas manquer les vacances à certaines périodes »

Le meneur star de la franchise de DC en a profité pour donner son point de vue sur le calendrier mis en place par la NBA à cette période, incitant, sans le dire concrètement, la NBA à prendre exemple sur l’accord mis en place en NHL depuis 2013 (pas d’entraînements, de matchs ou de voyages entre le 24 et le 26 décembre).

« Je pense que lorsque tu es professionnel dans cette ligue, c’est un peu un cadeau empoisonné car tu sais que tu vas manquer les vacances à certaines périodes, » explique le chef d’orchestre des Wiz dans le Washington Post. « C’est un sacrifice que tu dois accepter. Mais je pense qu’ils ne devraient pas programmer de matchs le 26, mais le 27. Honnêtement, ce n’est pas grand-chose ».

Même si les Wizards, au même titre que bon nombre d’autres franchises, ne sont pas vraiment abonnés aux « Christmas Games », ils sont donc pratiquement logés à la même enseigne en devant jouer le lendemain de Noël et donc voyager la veille pour les équipes qui se déplacent.

À tel point que Scott Brooks, le coach de Washington passé de joueur à assistant au milieu des années 2000 puis entraîneur à partir de 2008, ne se souvient pas du dernier Noël passé auprès de sa famille.

« C’est difficile d’être loin des gens qu’on aime »

Pour les joueurs, leur dernier Noël au coin du feu remonte tout simplement à leur ultime année à l’université. Pour leurs proches aussi, la situation n’est pas toujours facile à gérer même si pour le coéquipier de John Wall, Ish Smith, c’est un « sacrifice nécessaire ».

« Ma famille s’y est habituée maintenant. Pour ma fiancée, ça a été plus difficile », a confié Ish Smith pour qui le calendrier s’est plutôt bien goupillé au final cet année, sa moitié étant originaire de Detroit, où il l’a rencontrée il y a trois ans, alors qu’il jouait pour les Pistons.

« Je leur dis toujours que c’est mon travail, que c’est ce que j’aime faire et je suis sûr que je vais me rattraper. Parce que c’est difficile d’être loin de sa famille. C’est difficile d’être loin des gens qu’on aime, mais c’est quelque chose qu’on aime faire et c’est un sacrifice qu’on fait. Je suis reconnaissant qu’ils soient prêts à faire ce sacrifice avec nous et je suis sûr que tout le monde dans la ligue peut dire qu’ils sont redevables à leur famille pour ça ».

Alors qu’il a pris l’habitude de faire les déplacements et de participer à l’échauffement d’avant-match, John Wall a donc décliné l’invitation avec une super bonne raison : ce sera le premier Noël passé avec son fils, Ace, âgé d’un an à peine (et aussi le premier sans sa mère, récemment décédée). Cette année, il a donc profité de toute sa famille, au chaud, chez lui. Il a également prévu de se rendre à Raleigh, d’où il est originaire, ce jeudi pour assister à un tournoi qui porte son nom, regroupant des lycées de nombreux états.

Le joueur encore convalescent n’aura alors qu’à enfiler un costume rouge et une barbe blanche pour marquer le coup à sa façon et offrir à tous ces jeunes un super souvenir de ce Noël 2019.