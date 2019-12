[Programme du soir] Cinq beaux cadeaux de la NBA pour Noël

Comme d’habitude, la NBA nous gâte pour Noël avec cinq affiches. Ça commence dès 18h00, avec les Raptors qui reçoivent les Celtics, avant le choc entre les Sixers et les Bucks, à partir de 20h30.

Le duel entre les Warriors et les Rockets, à partir de 23h00, a forcément moins de piquant étant donné les blessures et le niveau de Golden State, mais le derby de Los Angeles, au complet, entre les Lakers et les Clippers, à partir de 02h00 du matin, est lui très attendu.

Enfin, les Nuggets clôturent cette belle soirée de Noël face aux Pelicans, à 04h30. Là encore, la blessure de Zion Williamson a un peu plombé le programme de la NBA.

Le tout est à suivre sur beIN Sports 1.