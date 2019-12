Frank Ntilikina n’est plus titulaire

La blessure d’Elfrid Payton et les soucis familiaux de Dennis Smith Jr. avaient propulsé Frank Ntilikina dans le cinq majeur des Knicks, malgré les expérimentations douteuses de David Fizdale. Pendant plusieurs jours, malgré quelques performances intéressantes d’Elfrid Payton à son retour et le changement de coach, le Français avait conservé sa place.



Puis, contre Milwaukee et maintenant Washington, il est désormais remplaçant. Mike Miller lui préfère l’ancien de New Orleans. N’est-ce pas déstabilisant pour l’ancien de Starsbourg ?

« L’adaptation ? Je le dis à chaque fois : peu importe que je sois titulaire ou non, je dois être prêt dès que le coach annonce mon nom », répond Frank Ntilikina dans le New York Post. « Je suis à l’aise, c’est simplement un changement de rôle. Le coach m’a prévenu, et m’a assuré qu’il avait toujours confiance en moi. Je sais ce que j’ai à faire. J’ai un boulot à effectuer : apporter le plus possible à l’équipe et continuer de jouer de la même façon. »

Le Français vient de conclure ces deux matches avec 4.5 points de moyenne en 10 minutes, alors qu’Eldfrid Payton n’est guère plus tranchant au scoring (5.5 points à 33% de réussite), mais demeure intéressant dans les autres domaines (11 passes, 6 rebonds, 2.5 interceptions par match). C’est même lui qui a eu la balle d’égalisation contre les Wizards.

“Au fur et à mesure, on regarde ce qui est nécessaire match après match », se justifie le coach intérimaire des Knicks. « On estimait que, contre Milwaukee, c’était le bon moment. On voulait mettre Payton titulaire et voir comment cela évoluait. »

Mike Miller explique vouloir s’adapter match après match mais pas sûr que Frank Ntilikina, qui n’a pas vraiment profité de la période pour s’imposer, ne retrouve une place dans le cinq majeur…