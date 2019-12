Les Hawks ne veulent pas mettre la pression à John Collins

Ce lundi soir contre Cleveland, John Collins va revenir après 25 matches manqués suite à sa suspension pour un contrôlé positif à une hormone de croissance. Sans lui, les Hawks ont souffert, en s’inclinant à 21 reprises.

Son retour est donc attendu avec soulagement et impatience. « Je suis très excité. Il va nous aider car c’était chiant de ne pas l’avoir avec nous en début de saison », explique Trae Young. « Il vous apporte tellement », poursuit Kevin Huerter. « Je pense que tout le monde à Atlanta, dans notre équipe, connaît la valeur de John, que ce soit à la finition, au rebond ou dans l’énergie. »

Sa présence à l’intérieur, son association technique avec Trae Young et ses points vont faire énormément de bien à une équipe morose depuis plusieurs semaines, offensivement comme défensivement. Mais Lloyd Pierce annonce qu’il ne faut pas voir John Collins comme un héros. « Je ne veux pas mettre John dans cette position où son retour règlerait l’intégralité de nos problèmes de communication, énergie… », prévient le coach des Hawks. « John est un très bon joueur, mais il reste jeune et cela reste une question collective. C’est un tout. »

John Collins aura comme première mission d’améliorer la défense des Hawks. Sa présence dans le dos de Trae Young sur pick-and-roll pour compenser les retards, protéger le cercle et communiquer, va sans doute régler quelques soucis. « Il apprend encore à devenir un bon défenseur et ne va pas devenir Rudy Gobert du jour au lendemain », annonce tout de même Lloyd Pierce. « Mais je suis encouragé par ce que j’ai vu dans les cinq premiers matches. Il est avant tout un joueur actif, qui peut protéger le cercle. Il est concentré et impliqué, comme il l’a été en début de saison et la saison passée. »

Même s’ils veulent lui retirer un peu de pression, les Hawks attendent beaucoup de John Collins puisqu’ils ont déjà 6.5 victoires de retard sur le huitième actuel, c’est-à-dire Orlando.