Succès d’audience pour le choc entre les Bucks et les Lakers

Alors que les audiences de cette saison régulière sont en baisse, la NBA peut au moins se réjouir des résultats de la soirée de jeudi soir. Il faut dire qu’avec un Bucks-Lakers suivi d’un Clippers-Rockets, les affiches avaient de quoi réunir beaucoup de spectateurs devant les écrans.



C’est chose faite puisque 2.8 millions d’Américains ont assisté à la victoire de Milwaukee. Depuis la semaine d’ouverture en octobre dernier, c’est tout simplement le match NBA le plus suivi de le saison. C’est même la meilleure audience de TNT en saison régulière depuis une rencontre entre les Cavaliers et les Warriors en janvier 2018.

Pour comparer, la saison passée, un Miami-Houston du 20 décembre n’avait rassemblé que 1.1 million de curieux.

Et comme le succès d’audience s’est poursuivi pour le second match de la soirée sur TNT, celui des Clippers et des Rockets, TNT a enregistré son plus gros chiffre d’audience pour un « doubleheader » depuis 2017, si on excepte les soirées d’ouverture ou les Martin Luther King Day.